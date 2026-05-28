卵から完全に人の手で育てた、いわゆる「完全養殖ウナギ」があすから試験的に販売されます。一般販売は世界で初めてとなります。ふっくらと「関東風」に焼きあがったウナギのかば焼き。一見すると、おなじみのウナギに見えますが、実は、卵から完全に人の手で育てた「完全養殖ウナギ」です。天然のウナギとの味の違いは…記者「ふわふわしていて、とても脂がのっていて、普段、ごちそうとして食べるウナギと同じくらいおいしいです