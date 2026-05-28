２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１２８円１７銭（０・２５％）安の５万３００円７１銭だった。３日連続で下落した。全銘柄のうち、６割弱にあたる１９３銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、３０６円２９銭（０・４７％）安の６万４６９３円１２銭だった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、双方による攻撃が伝わったことで中東情勢の緊