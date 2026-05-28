テレビ朝日が「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）の放送を終了すると28日、公式サイトで発表した。発表では「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告した。同局は「今回の事案を受け、関係者の方々と協議した結果、番組を終了することになりました」とコメントした。残りの放送回は6月1、15日だとした。同番組ではあのが、共演者から嫌いな芸能人を問