エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）こんにちは！ 井口裕香です！前回、身体の変化や“積み重ね”のお話をしたんですが、今回はそこから少しつながる話で、「どう見せていくか」について、最近考えていることをお話ししたいなと思います。私、性格は全然大人じゃないんですけど（笑）、やっぱり見た目とか年齢とか、体型はしっかりアラフォーなんですよね。だからこそ、若い子には出せないものがある気がしていて。色