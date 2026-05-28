来年5月から長期休館を計画している金沢21世紀美術館。その休館中に実施が予定されている「金沢まちなか芸術祭」の計画案が示されました。老朽化などによる大規模改修のため、来年5月から11か月間、全館休館となる金沢21世紀美術館。金沢市では、休館中のにぎわい創出のために、半径1キロ圏内で季節ごとに展示会場を巡回させる「金沢まちなか芸術祭」を計画しています。 また、27日に金沢市が示した計画案では、季節ごとに各