これは上等な和菓子!?「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール4枚入」最初にご紹介するのは、2026年5月26日（火）より販売している「Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶 もち食感ロール 4枚入」376円。店内のチルドデザートコーナーに並んでいます。細長いパッケージの中には、ロールケーキのようなスイーツが4ピース入っています。 「もち食感ロール」は、TBSテレビのバラエティ番組『ジョブチューン