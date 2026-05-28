バナナとキャラメルが重なる至福のデザート「バナナ&キャラメルケーキ」「バナナ&キャラメルケーキ」540円味は変わらないのに形やサイズを理由に廃棄されてしまう規格外の「もったいないバナナ」を使用し、主要原材料に動物性食材を含まないプラントベースのケーキ。バナナ果肉とバナナピューレを合わせたバナナムースの中から、キャラメルソースがとろりと広がります。ケーキには、やさしい甘さの豆乳ホイップクリームと