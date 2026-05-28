【ハーゲンダッツ】ミニカップで6年ぶり！爽快感もアップ「ショコラミント エクストラ」「ショコラミント エクストラ」373円 年々ファンが増えているチョコミントフレーバー。今回は、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発したそう。着色料を使用せず、素材本来の白さを生かしたミントアイスクリームも、ハーゲンダッツならではのこだわりです。チョコの甘さや口ど