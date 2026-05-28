ボーイズグループBTSが、またしても大記録を打ち立てた。5月27日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、「グローバル（アメリカを除く）」チャートで3週連続1位を獲得し、7度目のトップを飾った。【写真】フィルムで写された『SWIM』MV撮影の裏側すでに先週、歌手テイラー・スウィフトの記録を塗り替え、202