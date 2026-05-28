【モデルプレス＝2026/05/28】元フィギュアスケーターの高橋成美が5月28日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（よる10時15分〜）に出演。自身の”バラエティのコーチ”について語った。【写真】34歳元フィギュアスケーターにバラエティのアドバイスするベテラン芸人◆高橋成美、バラエティでの独特なキャラは「全部素なんですよね」スケート解説をする際の理路整然とした様子とバラエティで発言する際の天然な