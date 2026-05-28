バンドグループ DAY6 のドウンが、ユーチューバーとの熱愛説および結婚説について曖昧な心境を明かしたなか、怒ったファンたちがトラックデモを開始した。事態は、グループ脱退要求にまで発展している。【写真】「脱退して」ドウンに対するトラックデモ5月28日、DAY6の所属事務所である JYPエンターテインメント（以下、JYP）社屋前では、ドウンのグループ脱退を求めるファンによるトラックデモが行われた。トラックの電光掲示板に