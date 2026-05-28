【ガンプラ再販情報】 5月28日更新 BANDAI SPIRITSはガンプラにおいて、再販商品の価格改定を5月28日に更新、様々な商品の価格改定を発表した。 注目は「ガンダムSEED」関連商品の充実。『SEED』、『SEED DESTINY』で作中に登場したMSが多数再販されるだけでなく、「1/100 ニクスプロヴィデンスガンダム」といった、『機動戦士ガンダムSEED VS ASTRAY』などの外伝作品登場機体まで幅広くカバ&