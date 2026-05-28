表彰式の様子4月提供：特許庁 建設現場省力化ソリューション企業の「建ロボテック」（香川・三木町）が、特許庁が主催する2026年度「知財功労賞」で特許庁長官表彰を受賞しました。建設現場で鉄筋を自動で結束するロボット「トモロボ」の開発が、「高齢化と人手不足の解決に向け、過酷な鉄筋工事における自動化で現場の支持を獲得した」などと評価されました。 トモロボは、真ん中の鉄筋を中心に、やじろべえの