【figma 瑠花】 2027年5月 発売予定 価格：14,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 瑠花」を2027年5月に発売する。価格は14,800円。 本商品はイラストレーターneco氏がweb上で展開している「不花侵領域」より瑠花をfigmaシリーズで立体化したもの。特徴的なツインテールやゴシックテイストの衣装も細かく造形されている