愛が深まるほど、言葉だけでは伝えきれない気持ちが増えていきます。そんなときに効果的なのが「スキンシップ」。彼からのスキンシップはあるけれど、私からはなにもできていない…そう感じている人も多いはず！今回は、彼が「うれしい！」と感じるスキンシップを体験談やインタビューをもとにご紹介します。第3位：手をつなぐシンプルだけど、男性がやっぱりうれしいと感じるのは「手をつながれる」こと。何気ない瞬間にそっと手