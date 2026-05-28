国内最大級の自転車のロードレース「ツアー・オブ・ジャパン」。27日の長野県大鹿村に続き、28日には飯田市で第5戦が開かれ、今年もファンたちが地元名物の焼き肉を楽しみながら選手に声援を送りました。「ツアー・オブ・ジャパン」は全国を転戦して行われ、全8戦の成績で競う国内最大級の自転車レースです。飯田市での開催は今回で19回目です。28日は79人の選手が出場。コースを10周、計120