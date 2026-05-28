第1日、10アンダーで単独首位の木下稜介＝JFE瀬戸内海GCミズノ・オープン第1日（28日・岡山県JFE瀬戸内海GC＝7480ヤード、パー72）一昨年のこの大会以来となるツアー通算4勝目を狙う木下稜介が、ボギーなしの10バーディーで62をマークし、単独首位で発進した。1打差の2位に小平智とショーン・ノリス（南アフリカ）がつけ、64の4位は幡地隆寛。さらに1打差の5位は永野竜太郎と杉山知靖、66の7位で生源寺龍憲、比嘉一貴ら8人が続