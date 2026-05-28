東京高裁電子計算機使用詐欺の疑いで静岡県警に逮捕され、不起訴になった男性が、実名報道で名誉を傷つけられたとして、静岡放送などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、プライバシー権侵害を認めて賠償を命じた一審静岡地裁判決を取り消し、男性側の請求を棄却した。報道は「相応の公益性を有する」と判断した。判決によると、静岡放送は21年12月11日、県警の発表に基づいて男性の逮捕された際の映像を実