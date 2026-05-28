ボートレース津のG3「マスターズリーグ第1戦」は29日に開幕する。28日は前検を実施した。当地は3節連続優勝中だ。吉田俊彦は津通算12優出7Vと圧倒的な戦績を残す。今節は24年10月以来の参戦で、1年7カ月ぶり。少し間隔は空いたものの、好走イメージは強く印象づけられている。「3連続Vはたまたまですけど、成績を見ると怖いですね。相性は悪くないと思います」と笑顔を見せた。近況の調子もすこぶるいい。前期末の多摩川を皮