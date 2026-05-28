中東情勢悪化による“ナフサ不足”。その影響は、ふるさと納税の返礼品にも変化をもたらしていました。28日に取材班が訪ねたのは千葉県内にある、コメの販売業者です。半透明の青い無地の袋に入ったコメ。銘柄は大きく書かれておらず、反対側に必要表示の印字があるだけ。これは4月、ふるさと納税サイト「さとふる」に登録した「ラベルレス米」です。鍋屋商店・齋藤敏之専務：3月くらいにメーカーから、今後中東情勢が長引くと「袋