物価高が続く今、「まとめ買い」で節約をしている人も多いでしょう。ただし、買い過ぎて使い切れなければ、かえって無駄遣いになることもあります。老後破産を防ぐためには、どのようにまとめ買いを活用すればよいのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。まとめ買いに向いているもの・向いていないものまとめ買いをすると割引価格で購入できることも多く、節約につながりやすくなります。ただし、何でもまとめ買いす