南方電力網によると、厳しい高温状態が続く中、地域の工業生産のフル稼働や住民消費の活性化などの複数の要素が重なったことで、南方電力網エリアの電力負荷は一時2億5900万キロワットに達し、過去最高を更新しました。過去のピークよりも183万キロワット増加し、例年より約1カ月早まったということです。（提供/CGTN Japanese）