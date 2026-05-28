「あれ、何だっけ？」と言葉がすぐに出てこないことはありませんか？ 日常的に言葉を思い出す習慣で、気軽に「脳トレ」をしていきましょう。パズル感覚で楽しみながら、あなたの語彙力をチェックしてみてください。問題：□に入るひらがなは？・て・□・き（縦の言葉）・せ・□・せ・□（横の言葉）・け・□・と（縦の言葉）ヒント：「毎朝チェックする情報」を思い出してみてください。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ん」「い」正