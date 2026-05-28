高校生が地域の企業と交流です。仕事を体験し、未来の選択肢を広げてもらおうというイベントが、岡山市北区の高校で開かれました。 【写真を見る】高校に企業30社がブース将来の進路につながれば生徒が仕事の内容を体験【岡山】 「株式会社スチールハブの池原と申します。よろしくお願いします」「関西高校の玉塚です。よろしくお願いします」 高校生が地域の企業と出会うことで、将来の進路について考えるきっ