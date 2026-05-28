南海トラフ地震などの災害が発生した際、避難所での電力確保に電気自動車を役立ててもらおうと、ホンダモビリティ中四国と香川県が協定を結びました。 【写真を見る】災害時に避難所での電力確保を電気自動車で136台のEVを保有するホンダモビリティ中四国と香川県が協定【香川】 締結式ではホンダモビリティ中四国の仲社長と、香川県の池田知事が協定書に署名しました。 ホンダモビリティ中四国は136台のEV＝電気自動車を保有