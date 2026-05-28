LE SSERAFIMのKAZUHAが5月27日、自身のInstagramを更新。腹筋が露わな衣装での撮影オフショットで抜群のスタイルを披露している。 （関連：【画像】LE SSERAFIM KAZUHAの“バッキバキ”の縦割れ腹筋） LE SSERAFIMのKAZUHAがInstagramに、腹筋と肩が露わになった黒のホルターネックのクロップドトップスに黒のロングボトム、そして三つ編み姿での撮影オフショット14枚を投稿。KAZUHAといえば、美しい縦線が入った“11