2026年５月28日、日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日から冨安健洋、板倉滉、遠藤航が合流し、これで招集メンバー26人のうち16人が揃った。注目の冨安はフルメニューを消化。ミニゲームでは軽快な動きで相手のプレスを剥がすなど好プレーがあった。 ミニゲームで冨安とCBコンビを組んだ吉田麻也は、「彼の能力は皆さんもご存知のとおり」とコメントしたうえで「一番は怪我をしない