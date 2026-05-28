日本代表の10番が、芸能界を代表する大物との２ショットを披露した。長い2025-26シーズンを終えたのも束の間、森保ジャパンの選手たちは欧州から帰国し、国内で代表活動をスタート。北中米ワールドカップを前に、まずは５月31日のアイスランドとの壮行試合に向けて、トレーニングを続けている。忙しない日々を過ごすなか、堂安律は親交のある明石家さんまさんと再会し、エネルギーチャージしたようだ。堂安は５月28日にイン