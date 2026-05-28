俳優・タレントのつるの剛士が、30日放送のテレビ大阪・テレビ東京系『THEフィッシング』（毎週土曜後5：30）で、カンパチに挑む。【動画】「絵に描いたような幸せ家族」妻の手編み巾着袋など家族にもらったプレゼント／誕生日パーティーの様子今回は、村越正海とつるのが、日本全国を自由に釣り歩く「村つる」シリーズ第21弾。黒潮の恩恵を受ける八丈島で、難敵・ヒレナガカンパを狙う。潮通しの良い根周りに生息し、掛かっ