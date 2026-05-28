「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２８日、浜名湖）地元の河合佑樹（３９）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が準優勝戦の１号艇奪取に闘志を燃やす。１号艇の３日目３Ｒはインからコンマ０２の快Ｓを決めて１マークを先取り。他艇に反撃の隙を与えず逃げ切った。「足は水準。失敗しても水準はある。エンジンが悪くないのでキープはできている」と手応えはいい。これで４戦２勝、２着１回で得点率は６位。ベスト１８入りへ無事故