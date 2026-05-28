舞台「ガチアクタ」の公式Xが更新されました。【映像】舞台「ガチアクタ」からのお知らせ「舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました。ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含