マーベル最新アニメーションシリーズ『X-Men '97』シーズン2が、7月1日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信されることが決定した。あわせて、壮大なスケールの戦いを映し出す予告編とキービジュアルも解禁された。【動画】アニメーションシリーズ『X-Men '97』シーズン2の予告編本作は、1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送され、人気を博したアニメーションシリーズ『X-