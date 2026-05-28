◇交流戦ソフトバンク―巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの栗原陵矢が2回に先制の14号ソロを放った。田中将の直球を捉えると逆方向の左翼スタンドに運んだ。「いいスイングができました。大事な先制のホームランと、いい形をつくることができて良かったです」打った時点で2位の日本ハム・万波に3本差をつけた。5月は22試合で9本のアーチを量産している。