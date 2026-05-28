「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２８日、浜名湖）清水愛海（２６）＝山口・１２７期・Ａ１＝が２８日の３日目２Ｒで１着。インから逃げてシリーズ初白星を獲得した。レース後は「差された見え方だったけど、自分の方が前にいたし、エンジンはいいと思います。パワーはある」と笑顔で手応えをつかんでいた。２走１６点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負となった２９日の４日目を見据えては