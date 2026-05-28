子供や孫が、離れた場所からでも一緒に画面を操作できるシニア向けのスマートフォンが発売されます。【映像】「家族サポート」機能での遠隔操作（実際の様子）ソフトバンクが来月4日に発売するシニア向けのスマートフォンには、新たに「家族サポート」機能が搭載されています。スマホの使い方がわからない場合などに家族が遠隔で操作し、支援できます。最初にお互いの端末を対面で連携させれば、以降はどちらの端末からでも