大相撲の荒汐親方（元幕内蒼国来）は28日、夏場所限りで引退して若者頭に採用された元幕下若隆元（34）＝本名大波渡、福島県出身、荒汐部屋＝について「人間性がしっかりしている。仕事もできると周りから推していただいた」と述べた。若者頭は幕下以下力士の指導や本場所の運営補佐などを担う。若隆元は2009年九州場所で初土俵を踏み、自己最高位は東幕下7枚目。夏場所を制した小結若隆景は末弟、幕内若元春は次弟となる。荒