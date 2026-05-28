◇交流戦西武―ヤクルト（2026年5月28日神宮）西武が「1番・右翼」で出場したアレクサンダー・カナリオ外野手（26）の右中間ソロ本塁打で先制した。初回。ヤクルト・先発の小川の7球目のスライダーを振り抜いて、右中間に運んだ。カナリオは「追い込まれていたので右方向を意識した。良い形で打つことができたのでフェンスを越えてくれたと思います」と振り返った。