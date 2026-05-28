「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２８日、浜名湖）２８日の３日目１Ｒで２コース差しを決め、得点を大きく加算した定松勇樹（２５）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝は、２走８点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負駆けとなった。仕上がりに関しては「足は同じような人もいるけど、レースに行くとレース足がいい。差してしっかり前に進んでくれました」と手応えをつかんでおり、「レース後に本体を