避難の目安を5段階の警戒レベルで示す、新たな防災気象情報の運用が28日から始まりました。間もなくやって来る出水期に備えて石川県白山市では住民の命を守るための準備が進められました。28日、石川県白山市で行われたのは…家屋などへの浸水を防ぐ土のう作りです。白山市と建設業協会が毎年この時期に取り組んでいて、28日は500個が作られました。 白山市では、コミュニティセンターや消防団など27か所で約1万3000個