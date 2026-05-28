◆テニス▽全仏オープン第３日（２８日、フランス・パリ）女子シングルス２回戦に、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が登場。この日は、金ぴかのジャケットに、白いレースのスカートのようなものがついた上下で入場し、１回戦に続いて、観客の喝采を浴びた。上着を脱ぐとウェアは１回戦と同様に、ジャケットと同じ金ぴかだった。１回戦では、真っ黒なジャケットにロングスカートで、ドレ