◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡは２８日、日本ダービー出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。２桁の増減があったのは３頭のみでいずれもプラス体重。最も増えていたのは１４キロで、皐月賞３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）と、同４着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）だった。