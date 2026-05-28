日本相撲協会の新弟子が通う相撲教習所の卒業式が２８日、東京・両国国技館で行われた。第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の三段目・旭富士（伊勢ケ浜）も出席。実技や相撲史などを学んだ半年間を振り返り「うれしいです。全部が思い出です」と心境を語った。旭富士は２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門し、原則１部屋１人の外国出身力士枠の兼ね合いでデビューが遅れていたが、４年半の研修期間を経て昨年１１月の九州場