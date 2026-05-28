◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２８日・甲子園）現役時代に西武、巨人などでプレーした清原和博氏が日本ハム、阪神でプレーした片岡篤史氏とＢＳフジ、カンテレで解説を務め、阪神のドラフト１位・立石正広内野手を称賛した。「パンチ力もあるし、ミート技術もありますし、ルーキーとは思えないたたずまいですね」清原氏は現役通算５２５本塁打を放ったスラッガーで右方向の飛距離には定評があった。立