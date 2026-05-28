市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：きょう28日夜の雨はあす29日明け方にはやみ、その後、2日・火曜日まで晴れが続くでしょう。31日・日曜日、1日・月曜日は最高気温が30度の予想です。29日朝9時の予想天気図です。 小野：きょう28日夜に通過する前線が、あす29日は太平洋側に進み、石川県内は次第に高気圧に覆われてきま