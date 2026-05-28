◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第１日（２８日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、昨季賞金ランキング２位の生源寺龍憲（フリー）が７バーディー、１ボギーの６６で回り、首位と４打差の７位と好位置につけた。今季ここまで予選通過は東建ホームメイトカップの１度（５２位）のみと苦戦していたが、高校時代（作陽高）を過ごした岡山県の大会で今季初の６０台をマークと復