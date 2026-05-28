俳優の西川明さんが肺炎のため横浜市内の病院で１９日に死去したことを２８日、所属の劇団民藝が発表した。７９歳だった。葬儀は２３日に同市内で執り行われた。喪主は妻の純子（じゅんこ）さん。故人の遺志により、香典・供花は辞退するとしている。西川さんは京都出身で、１９４７年３月１１日生まれ。桐朋学園大学演劇学科（一期生）卒業後、７３年民藝に入団。民藝の初舞台は同年、大橋喜一作「修羅と死刑台」。最後の舞台