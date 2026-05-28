【モデルプレス＝2026/05/28】AKB48の佐藤綺星（さとうあいり）が28日、自身の公式X（旧Twitter） を更新。横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の衣装を着たチアリーダー姿が話題となっている。【写真】21歳AKB次世代エース「毎試合来てほしい」抜群スタイルチアリーダー姿◆佐藤綺星、チアリーダー姿で美腹筋輝く披露26日〜28日まで横浜スタジアムにて行われている横浜DeNAベイスター