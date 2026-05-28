鹿児島市交通局によりますと、きょう28日午後4時ごろ、鹿児島市電の谷山駅で信号が故障し、これに連動する線路切り替えのポイントが作動しないトラブルが発生しました。 交通局の職員が手動でポイントを切り替える作業を行なったためおよそ20分後に運転が再開しました。 目撃した人によりますと、この影響で、市電の車両が谷山駅に出入りできなくなり、少なくとも4両の車両が駅の手前で停車していたということです。 午後4時