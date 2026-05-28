福岡市にある国指定史跡・福岡城の本丸を中心に広がる舞鶴公園で、「梅の実泥棒」が現れていることが分かった。管理事務所が取材に明かし、「無断で実を取ることはもちろん、枝を折るようなことは、福岡市公園条例で禁じられています」と訴えた。巡回強化、当事者に注意、あらかじめ実を採取で対策舞鶴公園は中央区・城内に位置しており、桜の名所として知られるほか、季節の花が彩る。市の観光情報サイト「よかなび」によると、梅