「グラビアザテレビジョン vol.84」 17期生・同期の“ほてえり”コンビが登場！橋本恵理子と布袋百椛が魅せる、ほんわか自然体な癒やしの世界 21年目を迎えたAKB48のメンバーにフィーチャーする連載第５回 株式会社KADOKAWAは、2026年5月29日に「グラビアザテレビジョン vol.84」を発売する。今号の表紙は井口裕香が飾る。誌面では、AKB48の20周年記念連載「10年後もまた君に会いたい。」の第5回として、1